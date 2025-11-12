Засідання ВАКС щодо обрання запобіжних заходів фігурантам справи про корупцію в «Енергоатомі»

У середу, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи про масштабну корупцію в «Енергоатомі». Під варту з можливістю внесення застави помістили Ігоря Фурсенка, який фігурує на записах НАБУ під псевдо «Рьошик», а також учасницю бек-офісу з відмивання грошей Лесю Устименко, йдеться у трансляції ВАКС.

За даними слідства, Леся Устименко займалася легалізацією коштів з відкатів за підряди для «Енергоатому» в бек-офісі у центрі Києва. Прокуратура стверджує, що Устименко забезпечила легалізацію понад 145 млн грн.

Попри прохання сторони захисту ВАКС постановив помістити Устименко під варту на 60 діб із можливістю внести заставу в розмірі 25 млн грн.

Згодом суд обрав запобіжний захід і для Ігоря Фурсенка – чоловіка на псевдо «Рьошик», якого слідство називає головним бухгалтером бек-офісу. За даними слідства, він займався фінансовими операціями з відмивання грошей. Під час засідання прокурорка зачитала стенограму, де Фурсенко розповів, що влаштувався на роботу в компанію-виробника ракет Fire Point, щоб безперешкодно виїжджати за кордон.

Фурсенку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави в 95 млн грн. Зазначимо, прокурори вимагали встановити заставу на рівні 245 млн грн.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав запобіжні заходи ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку та виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову.