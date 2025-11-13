Олексія Чернишова підозрюють у зловживаннях владою та хабарництві

Наближені до президента Володимира Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч та колишній помічник президента Сергій Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за затриманого у червні колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, якого підозрюють в хабарництві та зловживанні службовим становищем. Гроші на заставу Чернишову Міндіч та Шефір хотіли взяти «з каси», повідомив під час засідання ВАКС прокурор САП Сергій Савицький.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу одному з фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі» Ігорю Миронюку, Савицький процитував стенограму, на якій Міндіч та людина, позначена як «Шефір Сергій Нахманович» обговорювали, де знайти гроші на заставу для Чернишова. Під час розмови Шефір запропонував «скластися» на заставу для колишнього віцепрем’єра.

Водночас Міндіч скаржився, що наразі не має грошей, щоб внести за Чернишова. Тоді Сергій Шефір запропонував взяти їх «з каси». Чи йдеться про касу бек-офісу, де відмивали гроші з підрядів «Енергоатому», прокурор САП не уточнив.

Також Савицький зачитав інший фрагмент розмов, яка стосувалася арешту майна Чернишова. На ній фігурує Тимур Міндіч, який обговорює статки колишнього віцепрем’єра з відвідувачем.

Під час розмови Шефір звертає увагу, що Чернишов «не бідна людина, м’яко кажучи», має парк машин, нерухомість та статки, і може сам внести за себе заставу.

«Я його спитав: “А ти сам збираєшся брати участь?” Він каже: “Ну звичайно, я вже дві особи по 20 мільйонів дав”», – сказав співрозмовник Міндіча.

Нагадаємо, на початку червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, в якій фігуру Чернишов. Збитки для держави могли сягнути 1 млрд грн. 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві, а 27 червня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади.

Згодом заставу за Чернишова внесли його дружина (10 млн грн), приватна фірма з продажу автодеталей (66 млн грн) та менеджерка групи компаній DIM Дарія Бедя (44 млн грн). Нагадаємо, у пресслужбі DIM заявили, що менеджерка самовільно внесла заставу, після чого з нею припинили співпрацю.

Зазначимо, 11 листопада НАБУ повідомило, що учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. На одному із записів Тимур Міндіч узгоджував видачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру.

Ще 500 тис. доларів передали дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах. За даними НАБУ, вона є професоркою одного із закладів вищої освіти в Києві. Після цього НАБУ повідомило Чернишову про підозру в незаконному збагаченні.