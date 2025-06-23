Олексію Чернишову оголосили підозри у хабарництві та зловживання службовим становищем

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру міністру національної єдності Олексію Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України. Урядовцю інкримінують зловживання службовим становищем та хабарництво. Про це у понеділок, 23 червня, повідомило НАБУ. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але судячи з деталей справи йдеться саме про Олексія Чернишова.

Як зазначає НАБУ, Чернишов став шостим підозрюваним у масштабні корупційній схемі у будівельній сфері за участю українських топпосадовців, про викриття якої антикорупційне бюро повідомило 13 червня. Тоді правоохоронці затримали двох посадовців, яких пов’язують з Чернишовим – секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка.

За даними слідчих, схему організував київський забудовник. Для цього він звернувся до очільника мінрегіону, який спільно з держсекретарем мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства, сприяли передачі ділянки цьому підприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

Відповідно до договорів, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

«Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За успішну реалізацію оборудки забудовник надав хабар посадовцям у вигляді знижки на вже зведені квартири. Зокрема, як з’ясували слідчі, вартість м² у згаданих квартирах становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн, хоча найнижча ринкова вартість таких квартир становить близько 30 тис. грн за м². Таким чином, стверджує НАБУ, міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Нагадаємо, першою про причетність Чернишова до корупційної схеми повідомила «Українська правда». 17 червня журналіст УП Михайло Ткач заявив, що після затримань посадовців, які фігурують у справі, Олексій Чернишов нібито не повернувся до України.

20 червня повідомлення журналістів прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підтвердив, що міністр єдності перебуває за кордон у робочому відрядженні та запевнив, що до 23 червня урядовець повернеться до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що дружина та син Чернишова виїхали з України.

22 червня Олексій Чернишов повідомив, що повернувся до України з закордонного відрядження. Міністр назвав робочу поїздку «дуже важливою» та «непростою».