Чернишов фігурує у корупційній схемі, яка завдала понад 1 млрд грн збитків державі

Родичі віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхали з України. Сам посадовець також наразі перебуває за кордоном у відрядженні. Про це повідомили джерела «Української правди» у правоохоронних органах в суботу, 21 червня.

За інформацією джерел видання, 19 червня Україну покинув син Чернишова, а 20 червня – дружина Світлана Чернишова, яка професоркою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк писав, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабінету міністрів запрошення Олексію Чернишову явитися для вручення підозри в понеділок, 23 червня.

Звинувачення в корупції та відрядження Чернишова

13 червня НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у будівельній сфері. За даними слідчих, Олексій Чернишов фігурує у корупційній схемі, яка завдала понад 1 млрд грн збитків державі. Йдеться про кримінальну справу щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим і його оточенням від забудовника Сергія Копистири – власника групи компаній KSM Group.

Наразі правоохоронці затримали двох посадовців, яких пов’язують з Чернишовим – секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Горбатюка затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Уже 20 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписав відрядження віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова до Чехії з 16 по 22 червня. Після цього урядовець має повернутися до України.

21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.