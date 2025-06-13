НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері

НАБУ і САП викрили корупційну схему в будівельній сфері за участі експосадовців Мінрегіону. Про підозру повідомили 5 людям з оточення віцепрем'єра Олексія Чернишова. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомило Національне антикорупційне бюро України та Центр протидії корупції.

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За даними Центру протидії корупції, підозру повідомили:

колишньому держсекретарю Мінрегіону Василю Володіну;

колишньому раднику міністра Максиму Горбатюку;

колишній директорці держпідприємства Аллі Сушон;

забудовнику Сергію Копистиру та його довіреній особі Олегу Татаренку.

За даними слідства, забудовники Копистир та Татаренко вирішили побудувати житловий комплекс на ділянці площею понад 11 га, що належала державній агрофірмі «Квіти України». Для цього вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику Горбатюку.

Центр протидії корупції зазначає, що пізніше Чернишов підписав наказ, за яким майновий комплекс агрофірми перейшов на баланс ДП «Укркомунобслуговування». Згодом держсекретар Володін надав від імені Мінрегіону дозвіл держпідприємству укласти з забудовником інвестиційні договори, хоча права на це не мав.

«За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн», – розповідають у повідомленні НАБУ.

Саме на 1 млрд грн держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів.

За успішну оборудку забудовник віддячив топпосадовцям міністерства великою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість 1 м2 становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за м2.

«Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт», – наголошують у дописі.

Центр протидії корупції відзначив, що Чернишов, який зараз обіймає посаду міністра національної єдності, наразі перебуває у відрядженні в Чехії. Тоді як Горбатюка затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон.

«Його вже взяли під варту з можливістю внесення застави у 25 млн грн. Запобіжні заходи іншим затриманим оберуть пізніше», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня Офіс генпрокурора спільно з ДБР повідомив про підозру у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень адвокату та колишньому заступнику ГУ Національної поліції на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. За час роботи держслужбовцем він набув 21 квартиру, 16 з яких – у центрі Львова