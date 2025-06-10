Експосадовця підозрюють в незаконному збагаченні через фіктивні схеми позик

Офіс генпрокурора спільно з ДБР повідомив про підозру у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень адвокату та колишньому заступнику ГУ Національної поліції на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. За час роботи держслужбовцем він набув 21 квартиру, 16 з яких – у центрі Львова, повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора у вівторок, 10 червня.

За даними слідства, експравоохоронець протягом перебування на посаді у 2019-2023 роках набув необґрунтовані активи на загальну суму в понад 33 млн грн. Імені фігуранта правоохоронці не уточнюють, проте «Українська правда» з посиланням на власні джерела, повідомила, що йдеться про Сергія Бухінника.

Сергій Бухінник

За даними YouControl, Сергій Бухінник з 2019 по 2024 року подавав декларації, перебуваючи на посаді заступника начальника ГУНП Дніпропетровщини (2019-2023 роки) та Кіровоградщини (у 2024 році перед звільненням). Згідно з його останньою декларацією, він володіє двома квартирами, і ще двома – його дружина Наталія Бухінник. Де саме розташовані квартири, в декларації Бухінника не вказується.

Цікаво, що, згідно з даними YouControl Наталія Бухінник має ФОП, який займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомості.

«За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема – 16 квартир у центрі Львова, 2 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці повідомили, що для легалізації майна зловмисник налагодив схему використання низки фейкових договорів позики. Згідно з ними позичальниками нібито ставали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні адвокату особи без належних офіційних доходів.

Під час обшуків у фігуранта правоохоронці виявили дорогоцінності та дорогі годинники. Експравоохоронцю повідомили про підозри за ст. 368-5, ч. 3 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. 358 ККУ, ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 4 ст. 358 ККУ (незаконне збагачення, організація підроблення офіційних документів та їхнє використання). Крім того, підозру повідомили п’ятьом спільникам експосадовця, які сприяли його порушенням. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.