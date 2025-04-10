Міністр національної єдності Олексій Чернишов

Згідно з дослідженнями декларацій українських міністрів за 2024 рік, найвищі доходи задекларував віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Як йдеться в декларації 47-річного чиновника, торік його сім’я отримала 37,3 млн грн доходів.

Зокрема, Олексій Чернишов отримав від НАК «Нафтогаз» 25,1 млн грн зарплати та 4,6 тис. грн іншого додаткового блага, ще 90,5 тис. грн – від Кабінету міністрів, та 6 млн грн процентів у банку. Також він отримав майже 3,4 млн грн доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) і 747 тис. грн відсотків від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Дружина віцепрем’єра Світлана торік отримала понад 655 тис. грн заробітної плати від Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 8,6 тис. грн гонорару та інших виплат, ще 5 тис. грн гонорару та інших виплат від Національного університету «Києво-Могилянської академії». Також Світлана отримала 1,44 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Олексій Чернишов володіє квартирою (208,7 м2) вартістю 5,37 млн грн. Світлана Чернишова є власницею чотирьох квартир (45,9 м2, 41,9 м2, 42 м2, 47,1 м2). Також вона орендує житловий будинок 939,1 м2 в селищі на Київщині.

У декларації чиновника вказане лише одне авто – Toyota Land Cruiser 200 (2020 року випуску), власницею якого є Світлана Чернишова. Це авто вона придбала у червні 2021 року за понад 1,9 млн грн.

Подружжя Чернишових також має у власності низку предметів розкоші. Це швейцарські годинники, ювелірні вироби, шуби та інше. Також подружжя внесло в декларацію дві колекції книг та колекцію живопису XX століття (30 полотен).

До слова, перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко задекларувала 4,4 млн грн доходів. З них близько 1,2 млн грн – зарплата у Кабміні.

Раніше ZAXID.NET писав, що міністр освіти Оксен Лісовий отримав 1,4 млн грн зарплати в уряді.