Зарплата Володимира Зеленського становила 336 тис. грн на рік

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив на сайті НАЗК свою декларацію за 2024 рік. Про це повідомили на сайті президента в неділю, 30 березня.

Згідно з декларацією, у 2024 році доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15,3 млн грн. Зокрема, дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становить 8,6 млн грн.

Решта доходів родини Зеленських торік склали заробітна плата президента, банківські відсотки й доходи від надання власної нерухомості в оренду. Загальна сума цих доходів – 6,7 млн грн.

Згідно з декларацією 2023 року доходи глави держави та членів його сімʼї становили майже 12,5 млн грн. Зазначається, що збільшення доходів родини президента порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

Суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна та транспортних засобів у родині Володимира Зеленського у 2024 році не відбулося.

У власності родини президента залишається два легкових автомобілі (Land Rover 2016 року й Mercedes-Benz 2014 року).