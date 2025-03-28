Андрій Садовий отримав понад 869 тис. грн зарплати у Львівській міській раді

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. Очільник міста вказав понад 869 тис. грн зарплати, ще понад 13 млн грн доходів вказала його дружина Катерина Кіт-Садова.

Як вказано в електронній декларації, у 2024 році Андрій Садовий отримав понад 869 тис. грн зарплати у Львівській міськраді та задекларував авторське право на знак «Самопоміч». Загальний дохід його дружини Катерини Кіт-Садової становить понад 13 млн грн. У цю суму входить понад 10,7 млн грн дивідендів, 2,3 млн грн зарплати від ПрАТ «ТРК Люкс» та понад 180 тис. грн процентів.

Подружжя Садових не купувало нової нерухомості чи автомобілів. Катерині Кіт-Садовій належить житловий будинок (660 м2) та дві земельні ділянки у Львові, третю ділянку вона орендує. Як і раніше, дружина мера Львова задекларувала автомобіль Škoda Kodiaq (2017 року випуску) та Mercedes-Benz V 300 (2021 року випуску), придбаний у листопаді 2021 року вартістю 2,3 млн грн.

Катерина Кіт-Садова є основною співвласницею медіахолдингу ПрАТ «ТРК Люкс», куди входить 24 канал, радіостанції «Люкс» та «Максимум», а також низка онлайн-видань, зокрема і ZAXID.NET.

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький подав свою декларацію про доходи за 2024 рік.