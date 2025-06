Міністр національної єдності повернувся з відрядження 22 травня

У неділю, 22 червня, міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся із закордонного відрядження до України, яке відбулося на тлі корупційного скандалу навколо пов’язаних із ним осіб. Про повернення він розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

Олексій Чернишов назвав відрядження «дуже важливим» та «непростим». Також він відреагував на повідомлення журналістів про те, що він виїхав з України через затримання наближених до нього людей, викритих на корупційній схемі.

«Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає», – написав міністр.

За його словами, з понеділка, 23 червня, він повернеться до роботи у Кабінеті міністрів, щоб реалізувати домовленості, узгоджені з країнами-партнерами під час відрядження Чернишова. Зокрема, міністр повідомив, що працюватиме над «максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС».

Скандал навколо відрядження Чернишова

13 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були посадовці, наближені до Олексія Чернишова. Оборудки у будівельній сфері могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн.

Наразі правоохоронці затримали двох посадовців, яких пов’язують з Чернишовим – секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Горбатюка затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться до 23 червня до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.