За Олексія Чернишова, якого не відсторонили з посади міністра рішенням ВАКС, внесли заставу в повному обсязі

За віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 120 млн грн. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді в коментарі «Українській правді».

Речниця ВАКС Олеся Чемерис підтвердила, що застава за Олексія Чернишова внесена у повному обсязі.

Нагадаємо, Міністру Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн 2668 грн 27 червня. Тоді Олексій Чернишов заявив, що ця застава є «величезним викликом» для нього. Крім того, міністру заборонили виїжджати за кордон без дозволу, з’являтися на виклики слідства та суду тощо.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

3 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, серед яких були посадовці, наближені до Олексія Чернишова. Оборудки у будівельній сфері могли б завдати державі збитків на 1 млрд грн. Правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Згодом «Українська правда» повідомила, що Чернишов також фігурує у справі НАБУ. У той час, як правоохоронці проводили затримання топпосадовців, Чернишов поїхав у відрядження. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який організовувало його міністерство.

20 червня на повідомлення журналістів відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив виїзд Чернишова за кордон та запевнив, що той повернеться до 23 червня до України. Вже 21 червня джерела «Української правди» повідомили, що родичі Чернишова виїхали з України.

Тільки через день після повернення Чернишова до України 22 червня НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та хабарництві. 25 червня Чернишов звернувся до ВАКСу з клопотанням щодо перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів.

Вже 27 червня ВАКС обрав Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у понад 120 млн грн, а згодом розпочав слухання щодо відсторонення міністра з посади. Сам Чернишов заявив, що не збирається йти у відставку.

2 липня ВАКС не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення Чернишова – за даними суду, мотиви, якими керувався слідчий суддя, будуть викладені у повному тексті ухвали. Після засідання Чернишов заявив, що «слухняно» виконуватиме розпорядження судді й робитиме все, щоб захистити свою репутацію та «довести, що обвинувачення не є обґрунтованим». Крім того, він розповів, що збирає гроші на внесення застави, оскільки його особисті рахунки заблоковані.