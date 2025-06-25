Зі слів Чернишова, його особиста участь в засіданнях уряду та Урядової наради є обов'язковою

Підозрюваний у зловживанні службовим становищем та хабарництві віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів. Про це він написав у фейсбуці 25 червня.

Чернишов пояснив, що середа – це плановий день засідання Кабінету міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь. Відтак він попросив перенести судове засідання зі середи, 25 червня, на зручний для всіх час.

«Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи. Вдячний всім та продовжу бути максимально відкритим», – написав міністр.

Речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис повідомила УП, що засідання щодо обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову відбудеться вже в четвер, 26 червня.

«Засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності відкладене до 12:10 26 червня», – прокоментувала Чемерис.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

23 червня НАБУ оголосило підозру 47-річному міністру національної єдності Олексію Чернишову. Урядовця підозрюють у зловживання службовим становищем та хабарництві, коли він очолював Міністерство розвитку громад та територій (з 2020 року по 2022 рік).

За даними слідчих, Олексій Чернишов спільно з держсекретарем Мінрегіону Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою одного з держпідприємств сприяли передачі ділянки київському забудовнику Сергію Копистирі – власнику групи компаній KSM Group. Держпідприємство у незаконний спосіб уклало з будівельною компанією інвестиційні договори.

Відповідно до договорів, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Однак вартість землі та будівель на ній оцінили вп’ятеро дешевше, через що держава могла недоотримати 1 млрд грн. Завдяки клопотанням НАБУ та САП згадану ділянку вдалось арештувати.

Відомо, що забудовник надав хабар посадовцям у вигляді знижки на вже зведені квартири. Зокрема, сам міністр Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

13 червня правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Оголошення підозри Олексію Чернишову затягнулось через його закордонне відрядження до Чехії з 16 по 22 червня. Уже 22 червня міністр єдності повідомив, що повернувся в Україну з «дуже важливого» та «непростого» відрядження. Він також пообіцяв «розібрати по фактах» дискредитаційну кампанію журналістів про те, що він виїхав з України через нібито затримання наближених до нього людей, викритих на корупційній схемі.