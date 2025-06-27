Олексій Чернишов разом зі захисниками 27 червня 2025 року

Вищий антикорупційний суд України на своєму засіданні у п’ятницю, 27 червня, обрав запобіжний захід у вигляді понад 120 млн грн застави підозрюваному у зловживанні службовим становищем та хабарництві віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Окрім внесення 120 млн 2668 грн застави, Чернишову заборонили виїжджати за кордон без дозволу, зобов’язали з’являтися на виклики слідства та інше.

Суддя Віталій Крикливий зазначив, що підозрюваний має внести заставу не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу, а термін дії обов’язків, покладених на підозрюваного триватиме до 27 серпня.

У коментарі для «Радіо Свободи» Олексій Чернишов заявив, що визначений судом розмір застави є для нього «величезним викликом», оскільки рахунки міністра «перебувають в стані юридичних обмежень». Він додав, що «буде вирішувати й шукати можливості».

Окрім цього, посадовець повідомив, що у відставку подавати не планує.

У чому підозрюють Олексія Чернишова

23 червня НАБУ оголосило підозру 47-річному міністру національної єдності Олексію Чернишову. Урядовця підозрюють у зловживання службовим становищем та хабарництві, коли він очолював Міністерство розвитку громад та територій (з 2020 року по 2022 рік).

За даними слідчих, Олексій Чернишов спільно з держсекретарем Мінрегіону Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою одного з держпідприємств сприяли передачі ділянки київському забудовнику Сергію Копистирі – власнику групи компаній KSM Group. Держпідприємство у незаконний спосіб уклало з будівельною компанією інвестиційні договори.

Відповідно до договорів, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Однак вартість землі та будівель на ній оцінили вп’ятеро дешевше, через що держава могла недоотримати 1 млрд грн. Завдяки клопотанням НАБУ та САП згадану ділянку вдалось арештувати.

Відомо, що забудовник надав хабар посадовцям у вигляді знижки на вже зведені квартири. Зокрема, сам міністр Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

13 червня правоохоронці затримали секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. Останнього затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Оголошення підозри Олексію Чернишову затягнулось через його закордонне відрядження до Чехії з 16 по 22 червня. Уже 22 червня міністр єдності повідомив, що повернувся в Україну з «дуже важливого» та «непростого» відрядження. Він також пообіцяв «розібрати по фактах» дискредитаційну кампанію журналістів про те, що він виїхав з України через нібито затримання наближених до нього людей, викритих на корупційній схемі.

25 червня Чернишов звернувся до ВАКСу з клопотанням щодо перенесення судового засідання у його справі через заплановане засідання Кабінету міністрів.