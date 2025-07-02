Олексій Чернишов разом з адвокатами на засіданні ВАКС 2 липня 2025 року

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення з посади віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова. Посадовця обвинувачують у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє українська служба «Радіо Свободи».

Як йдеться, під час засідання 2 липня слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий відмовився відстороняти Олексія Чернишова від займаних ним посад в Кабінеті міністрів.

Як повідомляє журналіст Олег Новіков, причини цього рішення поки що невідомі.

«Як правило, (судді – ред.) вказують, що запобіжного заходу достатньо аби запобігти перешкоджанням», – додає журналіст.

У пресслужбі ВАКС зазначили, що мотиви, якими керувався слідчий суддя, будуть викладені у повному тексті ухвали.

Після засідання суду Олексій Чернишов розповів журналістам, що збирає 120 млн грн застави, які призначив суд, оскільки особисті рахунки урядовця заблоковані.

Він також запевнив, що «слухняно» виконуватиме розпорядження судді, а також робитиме все, щоб захистити свою репутацію та «довести, що обвинувачення не є обґрунтованим».

Відомо, що захист Чернишова подав апеляцію щодо внесення застави. Сьогодні останній день для внесення.

Нагадаємо, 27 червня ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Чернишову – 120 млн грн застави, заборона виїзду за кордон без дозволу та зобов’язання з’являтися на виклики слідства.

Підозра Олексію Чернишову – що відомо

23 червня НАБУ оголосило підозру 47-річному міністру національної єдності Олексію Чернишову. Урядовця підозрюють у зловживання службовим становищем та хабарництві, коли він очолював Міністерство розвитку громад та територій (з 2020 року по 2022 рік).

За даними слідчих, Олексій Чернишов спільно з держсекретарем Мінрегіону Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою одного з держпідприємств сприяли передачі ділянки київському забудовнику Сергію Копистирі – власнику групи компаній KSM Group. Держпідприємство у незаконний спосіб уклало з будівельною компанією інвестиційні договори.

Відповідно до договорів, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Однак вартість землі та будівель на ній оцінили вп’ятеро дешевше, через що держава могла недоотримати 1 млрд грн. Завдяки клопотанням НАБУ та САП згадану ділянку вдалось арештувати.

Відомо, що забудовник надав хабар посадовцям у вигляді знижки на вже зведені квартири. Зокрема, сам міністр Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.