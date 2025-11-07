У Києві затримали шахраїв, які видавали себе за брата Андрія Єрмака

У Києві правоохоронці затримали групу шахраїв, які від імені брата Андрія Єрмака пропонували отримати посади в Офісі президента в обмін на хабарі. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомили Андрій Єрмак та Нацполіція.

«Зловили “на гарячому” групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», – розповів Андрій Єрмак.

Правоохоронці уточнили, що затримали трьох шахраїв. Один із них дійсно має прізвище Єрмак, проте до родини керівника Офісу президента не має жодного відношення.

Шахрай представлявся Денисом Єрмаком – братом Андрія Єрмака та запевняв людей, що має зв’язки у Кабінеті міністрів та Верховній Раді й за хабар розміром 100 тис. доларів може працевлаштувати на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу Президента України.



«Для конспірації під час спілкування з потерпілими вони змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях. Щоб ввести в оману бажаючих працевлаштуватися, зловмисники брали кошти частинами разом із пакетом необхідних документів – дипломами про освіту, сертифікатами рівня знання англійської мови, копіями паспортів тощо», – йдеться у повідомленні.

Таким чином у жовтні 2025 року шахраї видурили 10 тис. доларів, а згодом отримали ще 5 тис. Поліцейські затримали злочинців під час отримання третього траншу – 50 тис. доларів.

Затриманим оголосили підозри у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2020 році народний депутат Гео Лерос опублікував в фейсбук кілька відео, на яких людина, схожа на брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака обговорює корупційні схеми щодо кадрових призначень на вищі державні посади. Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.

Своєю чергою Андрій Єрмак підтвердив, що на оприлюднених кадрах дійсно його брат Денис. Також цю інформацію підтвердив й сам Денис Єрмак, однак заявив, що записи «нарізали» із вирваним контекстом. 30 березня 2020 року ДБР оголосило про відкриття кримінального провадження, зокрема, за статтею «Шахрайство».

11 серпня апеляційний суд визнав відео, які поширив Гео Лерос, недостовірною інформацією та зобов’язав нардепа опублікувати на своїй фейсбук-сторінці спростування.

25 лютого 2022 року стало відомо, що Денис Єрмак долучився до територіальної оборони й обійняв посаду снайпера.