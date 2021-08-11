Тепер Гео Лерос має у Facebook спростувати інформацію про Дениса Єрмака

Київський апеляційний суд у середу, 11 серпня, розглянув позов Дениса Єрмака – брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – проти народного депутата Гео Лероса. Йдеться про так звану справу «плівок Єрмака», які Лерос опублікував у березні 2020 року. На записах йшлося про те, що Денис Єрмак нібито торгує державними посадами. Суд зобов’язав Лероса спростувати цю інформацію.

«Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д.Б., поширену на офіційній сторінці народного депутата України Гео Лероса у Fаcebook, а саме: “Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі”», – повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Суд зобов'язав Гео Лероса спростувати поширену ним інформацію щодо Дениса Єрмака шляхом розміщення на своїй сторінці у Fаcebook такого тексту: «Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо “продажу” державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності».

Нагадаємо, 29 березня 2020 року народний депутат Гео Лерос, який на той час входив до президентської фракції «Слуга народу», оприлюднив на своїй сторінці у Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади. Сам Денис Єрмак справжність записів підтвердив, але уточнив, що вони були нарізані з різних контекстів.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів при призначенні осіб до органів державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Андрія Єрмака у зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

11 червня НАБУ повідомило, що відкрило два кримінальні провадження за фактом публікації та змісту записів розмов Дениса Єрмака, одне з них відкрито стосовно керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Того самого дня президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що Денис Єрмак, який став фігурантом записів про можливу корупцію при призначенні на державні посади, «точно не брав грошей» і «просто балакун». Водночас Гео Лероса, який також був його позаштатним радником, голова держави назвав «аферистом».