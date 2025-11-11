Напередодні у низки фігурантів схеми пройшли обшуки

НАБУ в межах спецоперації «Мідас» затримало п’ятьох підозрюваних у корупційній схемі в АТ «НАЕК «Енергоатом». Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 11 листопада.

За даними правоохоронців, підозрювані організували масштабну корупційну оборудку впливу на діяльність стратегічних підприємств «Енергоатому». На записах, які напередодні опублікувало НАБУ, чути, що учасники схеми вимагають відкати за підряди – в тому числі й на зведення захисту для енергетики від російських атак.

Правоохоронці затримали п’ятьох осіб, причетних до схеми. Підозри отримали семеро людей, серед яких:

бізнесмен – керівник злочинної організації з псевдо «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

чотири працівники бек-офісу з легалізації коштів.

Зазначимо, раніше Мін’юст повідомив, що правоохоронці в межах кримінального провадження приходили з обшуками до ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Цікаво, що на нових записах НАБУ, оприлюднених 11 листопада, фігурує Галущенко. Втім, підозри він не отримав.

«Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, гроші легалізувалися через бек-офіс у центрі Києва, який належить колишньому нардепу та державному зраднику Андрію Деркачу, який наразі обіймає посаду сенатора в Росії.

За якими статтями ККУ фігуранти справи отримали підозри, у пресслужбі НАБУ не уточнили. Наразі вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про запобіжні заходи для затриманих.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що спецоперація «Мідас» тривала з літа 2024 року – понад 15 місяців. За цей час правоохоронці отримали тисячі годин аудіозаписів.

«До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що керівником схеми на псевдо «Карлсон» є бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. Крім того, на записах фігурує «Професор» – нардеп стверджує, що це Герман Галущенко.