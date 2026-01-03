Проєкт закону про вибори в особливий або повоєнний період має бути опрацьований до кінця лютого. Про це 3 січня повідомив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія на спільному з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу за підсумками переговорів з радниками із питань національної безпеки, передає агентство «Укрінформ».

За словами Арахамії, наразі сформовано робочу групу, яка розробляє законопроєкт про вибори. Він уточнив, що внутрішній термін – завершити підготовку чернетки документа до кінця лютого.

Лідер фракції зауважив, що самі вибори можуть відбутися не раніше ніж через 90 днів після ухвалення відповідного закону та виключно за умови припинення вогню.

«Тобто ми відраховуємо період у 90 днів, коли драфт вже є погоджений. Бо тільки на погодження драфту (законопроєкту – ред.) може піти будь-який час. (…) І від цього (від ухвалення закону – ред.) далі 90 днів, враховуючи те, що буде забезпечений ceasefire (припинення вогню – ред.), то це можливо потенційно», – пояснив Давид Арахамія.

Серед можливих варіантів парламентарі розглядають проведення президентських виборів паралельно з референдумом щодо мирної угоди. Руслан Стефанчук наголосив, що на референдумі може бути лише одне питання: «чи підтримуєте ви мирну угоду, чи ні».

Нагадаємо, 9 грудня президент Володимир Зеленський доручив народним депутатам підготувати законодавчу базу для можливості проведення виборів в Україні.

20 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ України працює над підготовкою інфраструктури для проведення виборів, щоб українці за кордоном змогли долучитися до голосування. Водночас він виключив можливість проведення виборів на окупованих Росією територіях, попри вимоги російського диктатора Владіміра Путіна.

26 грудня у Верховній Раді відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в умовах особливого періоду. Її очолив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.