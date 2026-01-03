У колишній аптеці Поратинських нині працює музей

3 січня 150 років тому у Львові народився Ян Поратинський – відомий львівський аптекар, голова Галицького аптекарського товариства, який пролобіював відновлення фармацевтичного факультету Львівського медуніверситету і будівництво нового корпусу для нього. До приходу радянської влади він був останнім приватним власником аптеки «Під угорською короною», що нині є інтерактивним музеєм «Таємна аптека» на площі Соборній у Львові. Про нього розповіли на сторінці музею.

Його тато Якуб П’єпес (Piepes) був першовідкривачем і популяризатором мінеральних вод Моршина, відповідно мав ексклюзивне право на виробництво продуктів з курортних джерел. Родина мала єврейське коріння, але вже з 1897 року Якуб носив подвійне прізвище – Пʼєпес-Поратинський. А його син з 1920 року відмовився від рідного і називався Поратинським.

Пʼєпес-Поратинський від 1871 року був власником аптеки «Під угорською короною», яку відкрили там на сто років раніше. На початку XX ст. він придбав ділянку на Бернардинській площі у Львові і замовив проєкт необарокового будинку у відомого архітектора Кароля Боубліка, на першому поверсі якого працювала аптека. Заклад мав ефектну вітрину з монохромним травленням, яку провізори не наважувалися закладати товаром, щоб не зіпсувати краси. Лікувальні препарати з Моршина викладали на розкішних полицях з натурального дерева. Власники жили на третьому поверсі. На четвертому і на піддашші сушили лікарські трави.

Історичне фото площі Бернардинської (Соборної), де працювала аптека «Під угорською короною» (нині – D.S.)

Магістр фармації і доктор філософії Ян Пʼєпес-Поратинський успадкував аптеку «Під угорською короною» після смерті батька у 1904 році. Цей респектабельний заклад пропонував найбільший асортимент корисних моршинських продуктів – воду, гірку сіль, брикетовану торф’яну грязь (моршинську мурашину боровину).

«У підземеллі аптеки Ян створив лабораторію, яка разом з аптекою утворила ціле підприємство. Специфікою було виготовлення ліків за рецептами відомого тоді лікаря Адама Чижевича. Ще тут виготовляли галенові препарати з готової сировини, яку привозили з Німеччини та Австрії, суміші рослинного походження, лікувальні вина, косметику “Крем східної краси”, “Султанна”, “Целесте”, креми проти відмороження, одеколони, рисову пудру», – розповідають на сторінці «Таємної аптеки».

Ян Пʼєпес-Поратинський (фото зі сторінки музею)

Окрім ведення свого бізнесу, Ян Піпес-Поратинський був редактором «Часопису Галицького аптекарського товариства», 20 років завідував його лабораторією та викладав у Львівському університеті.

«До 1933 року у Львові не було фармацевтичного відділення в університеті, яке ліквідували після війни. Ян Поратинський, який був викладачем університету, активно виступав за його відновлення. Аптекар посприяв, щоб 1933 року у місті збудували новий корпус університету, де навчали майбутніх фармацевтів», – розповіли про нього на сайті.

Дослідник аптекарської історії Галичини Анатолій Гурин зазначав, що з кожного проданого рецепта у Львові збирали по 1 злотому для його будівництва. На відновленому з 1923 року фармацевтичному факультеті медуніверситету Ян Поратинський викладав історію фармації та законодавство.

Портрет аптекаря у музеї «Таємна аптека»

Ян помер в роки Другої світової війни в 1941 році. Цікаво, що його батько спочив на єврейському цвинтарі. А Яна поховали на Личаківському цвинтарі в гробівці тестя – Томаша Сцібор-Рильського, професора Вищої рільничої школи в Дублянах. Прізвище на ньому вигравіюване польською – «dr. Jan Poratyński». Нині його могилою опікуються представники музею та мережі аптек.