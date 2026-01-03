Президент на зустрічі зі Сергієм Кислицею, 3 січня 2026 рік

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця перейде на роботу в Офіс президента на посаду першого заступника керівника ОП. Про це в суботу, 3 січня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС», – розповів президент.

Він зазначив, що паралельно Сергій Кислиця продовжить роботу в переговорному процесі.

До слова, 2 січня Володимир Зеленський повідомив про масштабні кадрові зміни в апараті безпеки України, Кабінеті міністрів та його органах. Зокрема, керівником свого Офісу президент призначив очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Що відомо про Сергія Кислицю

Сергій Кислиця народився 15 серпня 1969 року у Києві. Здобув вищу освіту в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

З 1992 року Сергій Кислиця працював у посольствах різних країн, зокрема, США, а також у Міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях.

З 2019 року Сергій Кислиця обіймав посаду постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. З 2021 року – надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів за сумісництвом. У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цих посад.

12 лютого 2025 року Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ України. З травня 2025 року він також входить до складу української делегації для переговорів щодо завершення російсько-української війни.