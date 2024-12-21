Посаду постпреда в ООН Сергій Кислиця обіймав з 2020 року

Володимир Зеленський звільнив низку українських послів та представників у міжнародних організаціях, а також призначив нових димломатів. Відповідні укази опублікували на сайті Офісу президента у суботу, 21 грудня.

Зокрема, указом №870/2024 Володимир Зеленський звільнив 55-річного Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН, а також з посад послів України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго. Зазначимо, що посаду постпреда в ООН Сергій Кислиця обіймав з 2020 року.

Також Володимир Зеленський звільнив та призначив:

Андрія Тарана з посади посла України в Словенії та призначив на цю посаду Петра Бешту;

Андрія Праведника з посади посла України в Руанді та призначив В'ячеслава Яцюка;

Петра Бешту з посади посла України в Литві, замість нього президент призначив Ольгу Нікітченко;

Василя Гамяніна з посади посла України в Індонезії та з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії. Тепер Гамянін обійматиме посаду посла України в Конго;

Євгена Філіпенка з посади постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На цю посаду президент призначив Євгенія Цимбалюка.

Сергія Корсунського президент звільнив з посади посла України в Японії;

Павла Рябікіна звільнено з посади посла України в Китаї.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Юлію Федів послом України в Філіппінах, а закарпатця Федіра Шандора послом України в Угорщині. Заступницю міністра закордонних справ Мар’яну Бец президент призначив головою національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Детальніше з кадровими рішеннями президента можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 20 грудня, Володимир Зеленський повідомив, що погодив призначення понад 30 українських послів.