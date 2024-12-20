Володимир Зеленський призначив понад 30 послів

Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 українських послів. Про це президент України повідомив у п’ятницю, 20 грудня, під час вечірнього звернення.

«Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень», – сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що після дипломатичних процедур будуть опубліковані відповідні накази про призначення. Однак Володимир Зеленський вже розповів про деякі кадрові рішення. Зокрема, перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял стане послом у Туреччині. Засновницю та директорку Центру «Нова Європа» Альону Гетьманчук призначили представницею України в НАТО. Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник обійме посаду представника України в ООН.

Зазначимо, що новий посол України у Туреччні Наріман Джелял три роки перебував у російському полону. У 2021 році росіяни затримали його у Криму за нібито диверсію. 28 травня 2024 року Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося повернути десятьох громадян. Серед тих, кого вдалося повернути був Наріман Джелял.

Як пише «Радіо Свобода», у п’ятницю, 20 грудня, речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга подав низку кандидатур на посади послів. У МЗС також запевнили, що заповненню посад послів приділяється особлива увага.