Серед полонених - ув'язнений у 2021 році заступник голови Меджлісу Наріман Джелял

У п’ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалося повернути ще десятьох громадян, які перебували у російському полоні. Серед них, цивільні, два католицьких священники та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

За словами Володимира Зеленського, людей вдалося повернути попри всі складнощі. Президент зазначив, що всі полонені вже прибули до України.

«Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам», – повідомив Володимир Зеленський.

Ще п’ятьох цивільних захопили у полон під час їхнього перебування в Білорусі. Це Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Що відомо про повернених українців

Наріман Джелял – кримськотатарський політик, викладач, політолог і журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року і до заборони Меджлісу після анексії Криму Росією. У вересні 2021 року ФСБ затримала його та інших кримських татар, висунувши звинувачення нібито у «диверсії», а у жовтні того ж року Джеляла заарештували. У грудні 2021 росіяни висунули Джелялу звинувачення у підриві газопроводу у Криму, а вже у вересні 2022 року – засудили до 17 років колонії. Політик відбув неповних два роки у російській колонії суворого режиму.

Олена Пех – працівниця Горлівського художнього музею та мистецтвознавиця, яку затримали у 2018 році бойовики так званої «ДНР» у помешканні її хворої матері. У 2020 році Олену Пех засудили до 13 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває покарання у колонії №127 міста Сніжне на окупованій Донеччині. Мистецтвознавицю включили до списку утримуваних осіб, яких пропонують звільнити, але у 2020 році обміни полоненими не відбулись.

У 2018 році Валерія Матюшенка засудили окупанти на 10 років колонії за вигаданими статтями. Понад 10 місяців чоловік перебував у концтаборі та зазнав тортур, внаслідок чого отримав інвалідність, сильно схуд та станом на 2023 рік перебував у критичному стані.

Священників Української Греко-Католицької Церкви, ієромонахів Згромадження Найсвятішого Ізбавителя Богдана Гелету та Івана Левицького затримали у Бердянську в листопаді 2022 року. До того клірики вирішили залишитися на ТОТ та допомагати українцям. За даними церкви, росіяни підкинули священникам зброю та звинуватили у нібито її незаконному зберіганні. Чоловіків заарештували та піддавали тортурам – до травня 2024 року про них нічого не було відомо. Отець Іван Левицький із 2015 до 2019 роки був настоятелем цекрви священномученика Йосафата на вулиці Замарстинівській, 134 у Львові. Обидва отці починали своє монаше служіння зі Львівської провінції згромадження найсвятішого ізбавителя УГКЦ.

У березні 2023 року білоруські силовики затримали Миколу Швеця, звинувативши його нібито у плануванні теракту в аеродромі «Мачулищі» поблизу Мінська. З того часу чоловік перебував під арештом.

У березні 2024 року суд в Білорусі визнав винною нібито у шпигунстві громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії. Жінка, яка поїхала до сестри у білоруське місто Мозир, зникла 17 липня 2023 року під час перетину польсько-білоруського кордону. Жінка регулярно їздила до Білорусі через Польщу до 2021 року, торгуючи на гомельському ринку. З 2022 року Наталія Захаренко на волонтерських засадах допомагала повернутися українцям, які під час окупації півночі України виїхали в Білорусь, а також возила передачі, документи та ліки. За даними «Радіо Свобода», жінку могли затримати білоруські силовики через її часті поїздки до Мозиря.

У грудні 2023 року українку Катерину Брюханову, яку білоруський суд звинуватив нібито в екстремізмі, засудили до 2,5 років колонії. За даними білоруської прокуратури, вона надсилала відео з рухом техніки з написами «Z» та «V» у березні 2022 року. Уродженка з Херсону з 2016 року жила в Білорусі та брала участь у мітингах проти Лукашенка у 2020 році.

Павла Купрієнка разом з білорусом Тарасом Мачинським у березні 2023 року засудили до сімох років колонії посиленого режиму нібито за агентурну діяльність. Прокуратура заявила, що Купрієнко нібито прибув з Польщі до Білорусі та створив агентурну мережу, яка начебто збирала дані про діяльність білоруської армії.

Людмила Гончаренко була однією з шістьох засуджених «за співпрацю з українськими спецслужбами» українців у Білорусі за час повномасштабної війни. Жінку засудили до сімох років позбавлення волі.

Президент подякував команді зі звільнення полонених та зазначив, що до повернення групи українців активно долучився Ватикан.

До слова, нещодавно російські ЗМІ повідомили, що нібито за сприяння Ватикану Україна звільнила підозрюваного у пособництві окупантам митрополита Іонафана, засудженого до п’яти років позбавлення тюрми. За даними ж українських ЗМІ, Іонафана обміняли на кількох військовополонених українців та передали росіянам через білоруський кордон.

Останній обмін військовополоненими відбувся 25 червня. Тоді Україні вдалося повернути 90 військових, зокрема – оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі»