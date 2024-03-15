44-річну жінку, яка їхала до сестри, засудили до дев'яти років колонії

У Білорусі Гомельський обласний суд визнав винною нібито у шпигунстві громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії. Про це у п’ятницю, 15 березня, повідомила білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела, а також підтвердили знайомі жінки.

За рішенням білоруського суду мешканку Чернігова, 44-річну Наталію Захаренко визнали винною нібито у шпигунстві. На користь кого начебто шпигувала жінка, у «Радіо Свобода» не уточнили. Окрім можливих дев’яти років колонії у Наталії Захаренко конфіскували її мікроавтобус, яким вона перевозила речі, людей та домашніх тварин.

Журналісти повідомили, що наразі невідомо, що стало приводом для звинувачення на адресу Захаренко, оскільки суд над нею проходив у закритому режимі. Разом із українкою засудили також її знайому – білоруску Ларису Крупу за звинуваченням у неповідомленні про злочин. Жінці призначили штраф у 4000 білоруських рублів (1222 долари).

Зазначимо, Наталія Захаренко, яка поїхала до сестри у білоруське місто Мозир, зникла 17 липня 2023 року під час перетину польсько-білоруського кордону. Жінка регулярно їздила до Білорусі через Польщу до 2021 року, торгуючи на гомельському ринку. З 2022 року Наталія Захаренко на волонтерських засадах допомагала повернутися українцям, які під час окупації півночі України виїхали в Білорусь, а також возила передачі, документи та ліки. За даними «Радіо Свобода», жінку могли затримати білоруські силовики через її часті поїздки до Мозиря.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Білорусі засудили до 10 років колонії посиленого режиму Нобелівського лауреата миру Алеся Бяляцького. Білоруський політв’язень отримав звинувачення нібито у контрабанді та фінансуванні «групових дій, що грубо порушують громадський порядок». Його заступника та віцепрезидента засудили на дев’ять та сім років колонії.