Алеся Бяляцького утримують під вартою з 14 липня 2021 року

Мінський суд призначив нобелівському лауреату, білоруському політв'язню Алесю Бяляцькому 10 років позбавлення волі. Троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років увʼязнення. Про це 3 березня повідомив правозахисний центр «Вясна».

Зазначається, що суддя Марина Запасник призначила голові правозахисної організації «Вясна» та нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому 10 років колонії посиленого режиму. Його заступнику і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії, координатору кампанії «Правозахисники за вільні вибори» та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії.

Також суд засудив правозахисника «Вясни» Дмитра Соловйова до 8 років колонії заочно.

Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 (контрабанда організованою групою) і ч. 2 ст. 342 (фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок) кримінального кодексу РБ.

Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, «діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року для фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації».

Лени правозахисної організації нібито готували білорусів до участі в порушенні громадського порядку. Засудженні своєї провини не визнали. Алесь Бяляцький назвав справу проти правозахисників політичним переслідуванням.

Зазначимо, правозахисників «Вясни» утримують під вартою з 14 липня 2021 року.

Алесь Бяляцький – білоруський правозахисник, голова «Весни». Amnesty International визнала його в'язнем сумління. У 2022 році він став лауреатом Нобелівської премії миру.