Олеся Біляцького затримали білоруські силовики

У Білорусі в середу 14 липня затримали керівника правозахисного центру «Весна» Олеся Біляцького. Про це центр «Весна» повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначається, зв’язку з Біляцьким не було весь день. Про затримання чоловіка стало відомо о 18:00. Наразі кримінальною справою чоловіка займається Центральне управління Слідчого комітету Білорусі.

Що саме інкримінують Біляцькому поки невідомо, але у березні слідчий комітет Білорусі порушив щодо «Весни» кримінальну справу за статтею про «організацію і активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок». Слідство стверджує, що організація здійснює фінансування та інше матеріальне забезпечення протестів.

14 липня у Білорусі пройшли обшуки у кількох співробітників цієї організації. За даними «Весни», силовики також прийшли до активістів недержавних організацій, партій і рухів по всій країні.

У 2011 році Біляцького вже засуджував білоруський режим. Його відправили у колонію на 4,5 роки за нібито «несплату податків». низка європейських країн визнали його політв'язнем. У 2012 році Біляцький отримав премію Леха Валенси, у 2013 премію Вацлава Гавела, а в 2020 –премію Сахарова.