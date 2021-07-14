Вранці 14 липня білоруські силовики прийшли з обшуками до співробітників білоруського правозахисного центру «Весна».

Так, о сьомій годині ранку силовики прийшли з обшуком до юриста Володимира Лабковича, повідомили на сайті центру. Подробиць обшуку наразі немає, сам Лабкович встиг тільки повідомити про це у Facebook.

Також з обшуком прийшли до члена ради «Весни» Валентина Стефановича.

О 8:15 ранку силовики прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

У березні за фактом роботи центру «Весна» було відкрито кримінальну справу за статтею про «організацію та активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок» (ст. 342 КК).

За даними слідчих органів Білорусі, правозахисний центр нібито надає «фінансування та іншу матеріальну підтримку незаконним масовим заходам, які мають на меті групових дій, що грубо порушують громадський порядок».

Раніше за аналогічними обвинуваченнями були затримані правозахисники та волонтери «Весни» Марія Рабкова, Андрій Чапюк, Леонід Судаленко та Тетяна Ласиця.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 липня Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до опозиційного інтернет-видання «Наша ніва». В редакції та працівників бухгалтерії видання провели обшуки, кількох працівників затримали.