Раніше офіс Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві

Литва відмовила білоруському режиму у виданні лідерки опозиції Світлані Тіхановській, яка переїхала туди в серпні 2020 року під тиском самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це в неділю, 11 липня, заявив генеральний прокурор білоруського режиму Іван Швед, пише Zerkalo.io.

За словами Шведа, білоруський режим направляє в різні країни запити щодо екстрадиції громадян Білорусі, які виїхали з країни через політичні переслідування, але «реакції ми поки не спостерігаємо» – за винятком Тихановської.

«Справді, прийшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви у виданні. Але в цій відмові нема ніякого мотивування: на підставі чого вони нам відмовили», – заявив генпрокурор білоруського режиму.

А ось Росію Швед похвалив: заявив, що стосовно співпраці з Кремлем щодо екстрадиції білорусів «у нас дуже хороші результати», і за це він «дуже вдячний російським колегам».

За тиждень до заяви Шведа, 5 липня, стало відомо, що офіс Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві. Міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс раніше заявляв, що «радше пекло замерзне», аніж Вільнюс почне розглядати вимоги білоруського режиму.