Світлана Тихановська запевнила, що постійно відчуває підтримку з боку керівництва України

Лідерка білоруської опозиції і ймовірна переможниця останніх президентських перегонів у Білорусі Світлана Тихановська мала неофіційну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви. Про це Тихановська сказала в інтерв’ю виданню «Сегодня».

За словами опозиціонерки, вона постійно відчуває підтримку з боку керівництва України.

«Так, ми на зв’язку, звичайно, з представниками уряду України. Ось. Я одного разу зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з Володимиром Зеленським на заході у Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України», – сказала вона.

Тихановська відзначила, що Україна приймає у себе десятки тисяч білорусів, які тікають з країни, та допомагає їм з працевлаштуванням.

«І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але таку щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна – з білоруським народом», – додала білоруська опозиціонерка.

Зазначимо, що МЗС Литви 5 липня акредитувало демократичне представництво білорусів, надавши, таким чином офіційний статус команді очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановскої, яка працює у Вільнюсі.

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідав із візитом Литву, де взяв участь у четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.