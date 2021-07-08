Роман Протасевич нібито створив новий акаунт у Twitter під домашнім арештом

Білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич 7 липня з’явився у мережі Twitter – менш ніж через два тижні після того, як його перевели під домашній арешт.

В одному з перших дописів у нібито акаунті Протасевича йдеться, що він «повертається до життя в інтернеті», і обіцяє відповідати на повідомлення особисто і без нагляду. Однак, як зазначає «Радіо Свобода», білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю. Відтак незрозуміло, хто насправді контролює новий обліковий запис Протасевича у мережі Twitter.

На запитання одного з користувачів, як йому вдавалося залишатися в доброму гуморі, зазнаючи тортур, акаунт у Twitter під іменем Протасевича заперечив жорстоке поводження з боку влади під час його утримання під вартою.

«Я ще раз повторюю, що тортур не було. Принаймні, було б нерозумно мучити мене, коли увага всього світу була прикута до ситуації», – йдеться в повідомленні.

По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации.



А жизнерадостность -- это умение выдохнуть и стремиться к лучшему. https://t.co/Eqz94GI4EH — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Також той, хто веде акаунт під іменем Романа Протасевича, плутається у відповідях: в одному з твітів він заявив, що йому не можна гуляти, а в іншому – що виходити на вулицю йому все-таки можна, оскільки він живе у заміському будинку. Крім того, на запитання про те, чи планує Протасевич вакцинуватися від коронавірусу, він заявив, що так, і, скоріш за все, це буде російська вакцина «Спутник».

Пока ещё нет, но планирую. И да, с высокой долей вероятности это будет как раз Спутник. https://t.co/5h5MjV7Qqv — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що колишнього головного редактора опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу, затриманих у Мінську після екстреної посадки рейсу Ryanair, перевели з СІЗО під домашній арешт.

Хто такий Роман Протасевич

23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.

Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором, але на тлі посилення антилукашенківських протестів покинув його команду. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Ім'я Романа Протасевича вперше стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.

Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.

Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло «Єврорадіо», був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. «Єврорадіо» було останнім із них перед виїздом за кордон.

Олександр Лукашенко 26 травня заявив, що Протасевич воював на Донбасі. Сам журналіст у 2020 році в інтерв’ю розповів, що він перебував у зоні проведення АТО як журналіст, знімав відео, де був поранений.