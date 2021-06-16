Слідчим» з ОРДЛО допитати Романа Протасевича щодо його можливої участі в боях на Донбасі запропонував Лукашенко

У так званій генеральній прокуратурі терористичного угруповання «ЛНР» заявили, що допитали білоруського журналіста Романа Протасевича.

«Отримані свідчення Романа Протасевича дозволили значно просунутися в розслідуванні порушеної нашим наглядовим відомством в травні поточного року кримінальної справи», – заявив один з ватажків «ЛНР» Сергія Григоренка.

Він заявив, що вдалося отримати «достатні неспростовні докази причетності Протасевича до діяльності українського батальйону «Азов» на Донбасі, пише російське агентство ТАСС.

Григоренко розповів, що бойовики збирали «докази» разом із білоруськими правоохоронцями. Тепер із цими матеріалами вони планують звертатись у Європейський суд із прав людини та Міжнародний кримінальний суд.

Григоренко подякував Олександрові Лукашенку «за можливість провести слідчі дії» з Протасевичем.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Повідомлення про проведення так званою «генпрокуратурою ЛНР» «слідчих дій» у Білорусі підтверджує, що затримання Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

«Повідомлення про проведення «слідчих дій» у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність. Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний», – сказав Ніколенко, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що таке зближення, безумовно, посилює ризики для України.

«І воно буде враховано під час ухвалення нашою державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення», – зазначив Ніколенко.

Крім того, речник наголосив, що жодної «генпрокуратури ЛНР» не може бути за визначенням.

«Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях у Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації», – пояснив він.

Як інформував ZAXID.NET, колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами. Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.