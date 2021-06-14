Літак з білоруським опозиціонером посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли

Реакція російської влади на примусову посадку літака Ryanair режимом Олександра Лукашенка в Мінську є непрямим доказом причетності Москви до цього інциденту. Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав в інтерв’ю Times Radio.

Генсек НАТО зазначив, що така «стримана» реакція Росії свідчить про її тісну співпрацю з Білоруссю в обороні повітряного простору.

«Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх сферах, зокрема й в обороні повітряного простору. По-друге, Росія – одна з небагатьох країн, яка не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака», – сказав генсек, відповідаючи на запитання про можливу причетність Росії до інциденту.

Посадку літака він назвав не лише порушенням правил повітряного простору, але й «атакою на демократичну опозицію Білорусі».

Як інформував ZAXID.NET, колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами. Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.