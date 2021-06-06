Літак з білоруським опозиціонером посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли

До інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську могли бути причетні російські спецслужби. Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук, пише «Цензор.НЕТ».

Кравчук пояснив свої припущення тим, що у президента Білорусії Олександра Лукашенко не має жодного впливу на Грецію, звідки злітав літак. Тому, на думку Кравчука, там могли працювати тільки служби Росії.

«Коли (захоплений в аеропорту Мінська) Протасевич сказав, що за ним вже в літаку стежили, я відразу подумав: там білоруських спецслужб бути не могло. Там могли бути спецслужби тільки російські. Ось тут, я думаю, вплив Росії був», – пояснив Кравчук.

Представник України також прокоментував пропозицію Лукашенко запросити слідчих самопроголошеної «Луганської Народної Республіки» в Мінськ.

Він назвав його неадекватним і зазначив, що «прислухатися дуже серйозно до Лукашенка зараз нема потреби», оскільки той поламав всі відносини з Заходом і в союзниках у нього залишилася тільки одна Росія.

Що відомо про затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами. Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.

Після затримання КДБ Білорусі заявив, що Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов» у 2014-2015 роках, а бойовики «ЛНР» навіть відкрили проти Протасевича через це «справу». Водночас засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький заявив, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст.