Росіянка Софія Сапега летіла зі своїм хлопцем – екс-редактором білоруського опозиційного каналу NEXTA Романом Протасевичем в одному літаку

Росіянку Софію Сапегу, яку затримали в аеропорту Мінська разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, заарештували на два місяці, повідомив її адвокат Олександр Філанович у коментарі російській агенції РБК.

Адвокат розповів, що дівчину допитали у вівторок, 25 травня. «Їй висунуто підозру у вчиненні кримінально-карного діяння. Обрано запобіжний захід – утримання під вартою на строк два місяці», – розповів адвокат.

Він повідомив, що Сапегу утримують у СІЗО КДБ. За його словами, слідство веде головне слідче управління білоруського Слідчого комітету, з адвоката взяли підписку про нерозголошення.

Білоруський провладний Telegram-канал «Жёлтые сливы» згодом опублікував перше після затримання відео з Сапегою.

На півхвилинному відео дівчина називає свої дані та місце проживання, а потім каже, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».

Зазначимо, у квітні Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що суд в Гомелі визнав цей канал «екстремістським».

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою. Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.