Романа Протасевича затримали в Мінську після примусової посадки літака Ryanair

За білоруським опозиціонером Романом Протасевичем, якого затримали після примусової посадки літака Ryanair в Мінську, стежили невідомі із російськими в Греції перед його вильотом до Литви. Ймовірно, це була російська або білоруська розвідка, пише VICE World News із посиланням на грецькі спецслужби.

Колеги опозиціонера розповіли, що Протасевич бачив, як перед самим рейсом Афіни-Вільнюс, в аеропорту за ним стежили невідомі та фотографували.

За даними грецьких спецслужб, щонайменше троє агентів стежили за Протасевичем в Афінах з моменту його прибуття напередодні конференції 9 травня. Після завершення конференції 16 травня опозиціонер разом зі своєю подругою на кілька днів відправився на Крит, де також був під наглядом розвідки.

Протасевич повертався до Вільнюса через чотири дні після завершення економічної конференції в Афінах, де брали участь і білоруські опозиціонери. Це привело грецьких спецслужб до висновку, що за Протасевичем стежили весь час, коли той перебував в Греції.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.

Після затримання КДБ Білорусі заявив, що Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов» у 2014-2015 роках, а бойовики «ЛНР» навіть відкрили проти Протасевича через це «справу». Водночас засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький заявив, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст.