Роман Протасевич в інтерв'ю державному білоруському каналу заявив, що білоруська опозиція вміє лише відмивати гроші

Затриманий колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич публічно визнав свою провину в закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він заявив в інтерв’ю білоруському державному каналу ОНТ, пише «Бабель».

«Щойно мені надали документи та висунули звинувачення, я одразу визнав свою провину за 342 ст. Кримінального кодексу — організація масових несанкціонованих акцій. Я одразу в повному обсязі визнав свою провину за цією частиною. Заклики, які я опублікував, призвели до того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення, і Мінськ три дні жив у хаосі», – говорить Протасевич.

Також опозиціонер назвав прізвища людей, які були причетні до координації протестів у Білорусі, – Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гічан, Франек Вячорка, «який міг прийти в чат і написати конкретні тези, за якими ми мали працювати», Антон Мотолько, Данило Богданович.

«Раніше там також були присутні такі персонажі, як [Артем] Шрайбман, [Едуард] Пальчис, [Євген] Юшкевич, Анастасія Рогатко, яка також має стосунок до діяльності штабу Світлани Тихановської, Вікторія Пальчис, Дмитро Навоша, Євген Малаховський, який працював переважно з дворовими чатами та ініціативами», – розповів він.

За словами Протасевича, діяльність опозиції фінансують литовські платники податків і «приватні спонсори», також є підтримка діаспори.

«Джерел фінансування багато… Уряд [Польщі] напряму виділяв у кишені приватних білоруських організацій суми в районі 50 мільйонів злотих… І приходив особисто прем’єр-міністр», – додав опозиціонер.

Окрім цього, Протасевич назвав «мету санкцій проти Білорусі».

«Щоб економіка Білорусі обвалилася якнайшвидше. І якщо обвалиться економіка, люди вийдуть на вулиці... це будуть голодні бунти. І це, власне, і є однією з цілей економічних санкцій», — наголосив він і висловив переконання, що Тихановська це «прекрасно розуміє».

Говорячи про Лукашенка, Протасевич назвав його «людиною зі сталевими яйцями», а також заявив, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді просто спроба тиску», хоча є й рішення, які він вважає «помилковими».

У відповідь на запитання ведучого, чи поважає він Лукашенка, опозиціонер сказав: «Безумовно».

До того ж Протасевич розповів, що за штабами білоруської опозиції «стоять спецслужби».

«Заготовки якихось планів, стратегій загальних тощо – це ж явно робота спеціалістів, а які, вибачте, спеціалісти можуть бути в білоруській опозиції, це тільки спеціалісти з відмивання грошей», – додав він.

Також Протасевич в цьому інтерв’ю назвав помилкою свій візит на Донбас і висловив сподівання, що Лукашенко не видасть його бойовикам «ЛНР». У кінці інтерв’ю Протасевич розплакався.

Що відомо про затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами. Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.

Після затримання КДБ Білорусі заявив, що Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов» у 2014-2015 роках, а бойовики «ЛНР» навіть відкрили проти Протасевича через це «справу». Водночас засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький заявив, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст.