Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре намагається знати із себе відповідальність за ситуацію з літаком Ryanair

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair, де перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич, після повідомлення про закладену вибухівку не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Тому, за словами Лукашенка, літак посадили у Мінську, передає газета «СБ. Білорусь сьогодні».

Під час зустрічі з парламентаріями, Лукашенко пояснив, чому командир екіпажу вирішив посадити літак в Мінську, коли до Вільнюса залишалося близько 70 кілометрів.

«Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ. Чому нині стражденні та ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?», — заявив Лукашенко.

Своєю чергою, керівник Украероруху Андрій Ярмак запевнив, що їм із жодних джерел не надходили повідомлення про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту.

«Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня 2021 року, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур», — цитує Ярмака прес-служба Украероруху.

Він також додав, що упродовж перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair нібито надійшло зі Швейцарії.

Зауважимо, що раніше білоруська влада заявляла, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів ХАМАСу», які нібито вимагали «припинити обстріли Сектору Гази з боку Ізраїлю». Однак, палестинське угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою. Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.