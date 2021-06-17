Софії Сапезі загрожує в Білорусі до дванадцяти років позбавлення волі

Батько затриманої в Мінську Софії Сапеги, яка є дівчиною білоруського опозиціонера Романа Протасевича, попросив в самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про її помилування. Про це Андрій Сапега заявив у відеозверненні.

«Напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя, вистачить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія виявилася не в тому місці і не з тією людиною», – сказав він.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапеги

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.

Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапегою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.