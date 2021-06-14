Журналісти низки ЗМІ покинули прес-конференцію, оскільки «було очевидно, що Протасевич перебуває там з примусу»

Затриманий білоруською владою опозиційний журналіст Роман Протасевич стверджує, що у СІЗО його ніхто не бив і почуває він себе добре. Про це він заявив на прес-конференції щодо інциденту з рейсом Ryanair, яку організувало МЗС Білорусі у понеділок, 14 червня.

Як інформує українська служба ВВС, спочатку білоруське МЗС анонсувало, що у пресконференції візьме участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники та «інші релевантні спікери».

Але за лічені хвилини до початку до зали занесли табличку з іменем Романа Протасевича, вибачилися за затримку і пояснили, що в останній момент, «він захотів взяти участь».

Сам Роман Протасевич, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що він «почувається чудово», ні на що скарг не має і його «ніхто не бив».

«Стосовно цього жарту (що Протасевича у в’язниці бив особисто Олександр Лукашенко – ред.) навіть коментувати нічого не буду. Це просто смішно. По-друге, стосовно моїх слідів на руках, я думаю, кожен із вас може підійти і подивитися – це сліди від стяжок, які на мене одягли під час затримання, оскільки затримання було настільки несподіваним, що у них не було при собі наручників», – заявив він і запевнив, що його не змушували до співпраці зі слідством.

Протасевич зазначив, що заручниками ситуації стала його дівчина Софія Сапега, яку разом з ним затримали у Мінську, та його батьки які зараз перебувають у Польщі.

«Будучи в СІЗО я чув дуже багато фейків, які розповсюджували про мій стан здоров’я. Я хочу сказати, що чудово себе почуваю. У мене чудовий настрій. У мене немає ніяких скарг. Якщо хтось сумнівається, то я готовий пройти будь-яку незалежну медичну експертизу».

Протасевич також попросив не поширювати інформацію про те, що його б’ють, бо ці новини важко сприймати його батькам.

Журналісти окремих іноземних видань вийшли посеред прес-конференції, оскільки вважають, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

Крім того, під час прес-конференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську не було в травні не було. Про це зокрема сказав командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних Сил генерал-майор Ігор Голуб.

Що відомо про затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами. Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. Для посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча ще раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.

Після затримання КДБ Білорусі заявив, що Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов» у 2014-2015 роках, а бойовики «ЛНР» навіть відкрили проти Протасевича через це «справу». Водночас засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький заявив, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст.