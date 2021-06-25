Обвинувачення з Романа Протасевича та Софії Сапеги досі не зняті

Колишнього головного редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу, яких затримали у Мінську після примусової посадки літака Ryanair, перевели із СІЗО під домашній арешт. Про це повідомили батьки затриманих російській службі ВВС.

Переведенення під домашній арешт для батьків затриманих стало несподіванкою. Софія Сапега перебуває під домашній арештом вже два-три дні, розповідають її батьки. Вона мешкає одна в орендованій квартирі в Мінську.

Романа Протасевича також перевели під домашній арешт, повідомив журналістам його батько Дмитро Протасевич. Він не виключає, що такі дії білоруської влади можуть бути політичною грою. З його слів, обвинувачення з Протасевича та Сапеги досі не зняті.

«Вони все одно вони під повним контролем влади. Слідство ведеться. Ми явно не зраділи. Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять», – зазначив він.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапеги

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.

Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапегою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.