Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до опозиційного інтернет-видання «Наша ніва». В редакції та працівників бухгалтерії видання провели обшуки, кількох працівників затримали.

У білоруському відомстві повідомили, що заблокували ресурс «на підставі повідомлення Генеральної прокуратури у зв’язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 закону «Про засоби масової інформації». Однак яка саме публікація порушила закон – не розповіли.

Telegram-канал видання повідомив, що силовики прийшли з обшуками до редакції, бухгалтерії і до помешкань працівників. Вони затримали головного редактора Єгора Марциновича та ще одного редактора Андрія Скурка. Досі не виходить на зв’язку шеф-редактор Андрій Динько, якого теж, ймовірно, затримали.

Не виходять на зв’язок репортерка Наталя Лубневська та фотографиня Шура Пилипович-Сушчиць. Вони перебували в редакції, коли туди прийшли силовики. Пізніше їх відпустили під підписку про нерозголошення.

Відомо, що силовики вилучили в бухгалтерії «Нашої ніви» документи і почали перевіряти помешкання бухгалтерів.

«Наша ніва» – перша білоруська газета, заснована ще у 1906 році й відновлена в 1991-му. Інтернет-версія видання існує з 1997 року. Є одним з найбільших опозиційних видань. На канал «Нашої ніви» в Telegram підписано понад 86 тис. читачів.

Нагадаємо, що 18 травня в Білорусі заблокували сайт найбільшого незалежного медіа – інтернет-порталу TUT.by.