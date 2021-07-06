У вівторок, 6 липня, білоруський суд дав колишньому кандидату в президенти Віктору Бабарико 14 років в'язниці. Про це повідомляє «Єврорадіо».

Бабарика звинувачували за трьома статтями кримінального кодексу. Прокуратура просила для політика 15 років ув'язнення. Зрештою його визнали винним за кожною зі статей. Сам Бабарико провину не визнав та назвав справу політично мотивованою.

«Мені не соромно перед близькими, тому що я не скоїв протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк в країні», – сказав Бабарико під час судового засідання.

Окрім Бабарика, до тюремних термінів засудили ще кілька колишніх топ-менеджерів «Белгазпромбанку», а також одного з клієнтів банку. Ці обвинувачені погодилися співпрацювати зі слідством та визнали свою провину. Зрештою вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення.

Хто такий Віктор Бабарико

Віктор Бабарико – був головою «Бєлгазпромбанку», яка є дочірньою фірмою «Газпромбанку», що належить російському «Газпрому». Свою посаду він покинув ще у травні 2020 року.

Після оголошення про намір взяти участь у виборах Бабарико покинув свою посаду у «Бєлгазпромбанку». Одразу після цього правоохоронці почали чинити тиск на банк, зокрема проводити обшуки.А президент країни Олександр Лукашенко звинуватив Бабарика в корупції.

22 червня Віктора Бабарико та його сина затримало КГБ, за підозрою у відмиванні коштів і ухилянні від сплати податків. Причому в слідчому комітеті заявили, що «за діяльністю Бабарико стояло безпосередньо керівництво «Газпрому». Через порушену кримінальну справу, ЦВК відмовила Бабарико в реєстрації.