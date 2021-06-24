У четвер, 24 червня, Рада Євросоюзу запровадила нові санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, зокрема, примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича. Про це повідомила прес-служба ради ЄС.

Обмеження ввели зокрема щодо нафтової галузі, калійних добрив (обмеження на торгівлю) і тютюнової промисловості (обмеження на торгівлю товарами для виготовлення тютюнових виробів).

ЄС заборонив також продавати Білорусі товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, а також технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету і телефонного зв'язку.

Санкції торкнулися і банківського сектору Білорусі. Вони забороняють Європейському інвестиційному банку фінансувати державні білоруські проєкти, а також обмежують доступ уряду Білорусі і фінансових організацій до ринків Євросоюзу.

Нагадаємо, що з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить онові обмеження проти Білорусі. Роблять це у відповідь на фальсифікацію президентських виборів в країні у серпні 2020 року, залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів.

Наразі ЄС запровадив санкції щодо 166 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморозили, фізичним особам заборонили в'їзд на територію ЄС.

4 червня Рада Європейського Союзу запровадила заборону на проліт білоруських літаків над повітряним простором країн-членів, а також зобов’язала відмовляти авіаперевізникам із Білорусі у використанні аеропортів на території ЄС.

Заборону ухвалили після відповідного політичного рішення Європейської ради 24 травня, у якому лідери держав-членів ЄС засудили примусову посадку в Мінську літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.