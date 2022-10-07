Нобелівську премію миру у 2022 році отримали правозахисники з України, Білорусі і Росії – білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому, українському Центру громадських свобод та російському центру «Меморіал».

Там пояснили, що лауреати представляють громадянське суспільство у своїх країнах.

«Вони багато років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали значних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії», – йдеться у заяві комітету.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

Центр Громадянських Свобод – українська правозахисна організація, заснована у 2007 році. Здійснює моніторинг та аналіз законопроектів на відповідність стандартам дотримання прав людини, провадить громадський контроль над діями правоохоронних органів, судів та місцевої влади, над розслідуванням злочинів, вчинених під час Євромайдану, займається документуванням політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму, фіксацією порушень прав людини та воєнних злочинів на Донбасі, просвітництвом у сфері прав людини та демократії, програмами міжнародної солідарності тощо. У травні 2022 року організація була нагороджена премією Democracy Award 2022.

Олесь Біляцький – керівник білоруського правозахисного центру «Вясна», політичний в'язень. У 2011 засуджений на 4,5 роки тюрми за звинуваченням у нібито несплаті податків з 500 тис. євро, які були на закордонних рахунках цього правозахисного центру. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд тоді виступив із заявою, в якій Біляцького визнали політичним в'язнем. Рада Європи закликала звільнити правозахисника. Вдруге Біляцький був затриманий 14 липня 2021 року. Спільною заявою дев'яти організацій, серед яких Правозахисний центр «Вясна», Білоруська асоціація журналістів, Білоруський Гельсінський комітет, Білоруський ПЕН-центр, був визнаний політичним в'язнем.

«Меморіал» – організація з РФ, яка займається збереженням пам'яті стосовно політичних репресій у СРСР у XX сторіччі та правозахистною діяльністю. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, за часів путінської Росії, організацію Меморіал було оголошено іноземним агентом. У 2012 році, за 9 років до прийняття закону, тодішній голова меморіалу заявив, що організація не зможе відмовитися від іноземного фінансування, то ж влада РФ постфактум стала розглядати організацію як іноземного агента. Організацію було офіційно ліквідовано рішенням російського суду 28 грудня 2021 року.

До слова, у 2021 році Нобелівську премію миру отримали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов.