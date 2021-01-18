49-річну Олену Пех звинувачують у «шпигунстві» на користь України

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ Ukraine) та Національний комітет ІСОМ Польщі звернулись до голови ОБСЄ Анн Лінде з проханням сприяти визволенню з полону окупантів співробітницю Горлівського художнього музею, мистецтвознавицю Олену Пех. Відкрите на своїй сторінці у Facebook розмістив ІСОМ Ukraine.

49-річна горлівчанка Олена Пех працювала старшою науковою співробітницею місцевого художнього музею. У 2014 році Олена Пех разом з неповнолітньою донькою виїхала до Одеси. Проте з 2016 року була змушена часто приїздити до непідконтрольного Україні міста, адже у її мами погіршився стан здоров'я. 9 серпня 2018 року жінку затримали бойовики так званої «ДНР» у її власному помешканні у Горлівці, коли вона провідувала хвору матір. Відтоді Олена Пех перебуває в ув’язненні.

До Олени Пех застосовували тортури, через це вона намагалась накласти на себе руки.

У березні 2020 року Олену Пех засудили до 13 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває покарання у колонії №127 міста Сніжне на окупованій Донеччині.

«Немає жодних сумнівів у тому, що усі “обвинувачення” проти неї є абсурдними. Пані Олена Пех є заручницею. Практика захоплення у заручники цивільних осіб для подальшого тиску на Україну чи отримання викупу з близьких є поширеною на тій території, де не діють норми права і немає правосуддя», – йдеться у повідомленні ІСОМ.

Також музейники повідомляють, що Олену Пех включили до списку утримуваних осіб, яких пропонують звільнити, але у 2020 році обміни полоненими не відбулись.

Анн Лінде планує відвідати Україну 19-20 січня. Музейники просять її «скористатися своїм впливом, щоб якомога швидше забезпечити доступ представників МКЧХ до Олени Пех та інших бранців. Зокрема, просимо підняти це питання через представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі на найближчому засіданні».