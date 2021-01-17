Спецслужби перевірять людей, яких бойовики зібрались повертати Києву через Медведчука
Українські спецслужби займуться перевіркою тих осіб, які підконтрольні Росії бойовики зібрались «повертати» Україні за посередництва кума російського президента Володимира Путіна та лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в Facebook.
«Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові «органи» готують до «повернення», а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України», – повідомив він.
Як інформував ZAXID.NET, напередодні в ОРДЛО заявили, що передадуть Києву полонених українців. Відповідну заяву бойовиків оприлюднило росЗМІ «ТАСС».
Хоча в заяві і не вказується конкретна дата, проте кремлівські маріонетки зазначили, що планують «зробити жест милосердя» до 19 січня – Дня Хрещення Господнього.
Представник України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що відповідні дії не можуть бути організованими приватними особами, маючи на увазі Медведчука. Окрім того, перший президент України висловив переконання, що заявив бойовиків та дії Медведчука є спробою ухилення від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні та зобов’язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту.
Додамо, що за часів президентства Петра Порошенка Віктор Медведчук входив у гуманітарну підгрупу ТКГ та займався обміном полонених. Водночас вже тоді його заяви суперечили офіційній позиції держави.
З весни 2018 року Медведчук фактично перестав брати участь у засіданнях ТКГ. Ще через рік, перед виборами, тодішній президент Порошенко доручив СБУ «перевірити доцільність подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним».
Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною і бойовиками, які окупували частину Донеччини і Луганщини, відбувся 16 квітня 2020 року.