Українські спецслужби займуться перевіркою тих осіб, які підконтрольні Росії бойовики зібрались «повертати» Україні за посередництва кума російського президента Володимира Путіна та лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в Facebook.

«Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові «органи» готують до «повернення», а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України», – повідомив він.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні в ОРДЛО заявили, що передадуть Києву полонених українців. Відповідну заяву бойовиків оприлюднило росЗМІ «ТАСС».

Хоча в заяві і не вказується конкретна дата, проте кремлівські маріонетки зазначили, що планують «зробити жест милосердя» до 19 січня – Дня Хрещення Господнього.

Представник України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що відповідні дії не можуть бути організованими приватними особами, маючи на увазі Медведчука. Окрім того, перший президент України висловив переконання, що заявив бойовиків та дії Медведчука є спробою ухилення від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні та зобов’язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту.

Додамо, що за часів президентства Петра Порошенка Віктор Медведчук входив у гуманітарну підгрупу ТКГ та займався обміном полонених. Водночас вже тоді його заяви суперечили офіційній позиції держави.

З весни 2018 року Медведчук фактично перестав брати участь у засіданнях ТКГ. Ще через рік, перед виборами, тодішній президент Порошенко доручив СБУ «перевірити доцільність подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним».

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною і бойовиками, які окупували частину Донеччини і Луганщини, відбувся 16 квітня 2020 року.