Донбаські бойовики заявили, що напередодні Водохреща (19 січня) передадуть на підконтрольну Україні територію групу утримуваних осіб в односторонньому порядку. Передача полонених, за словами бойовиків, відбудеться за посередництва нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Українська сторона вже відреагувала на заяву бойовиків і назвала втручання приватних осіб у міждержавне і міжнародне врегулювання збройних конфліктів неприпустимим.

Кількість осіб, яких планують відпустити бойовики, наразі не називають. Однак їхні спостерігачі у Тристоронній контактній групі повідомили, що до цієї групи увійшли «жінки, люди похилого віку та люди, які страждають важкими захворюваннями — ті, хто не брали жодної участі у бойових діях проти «республік» і після повернення до України не зможуть завдати шкоди Донбасу і його жителям».

Намір передати полонених через Медведчука представники бойовиків пояснили тим, що Україна нібито «продовжує курс на ескалацію конфлікту та не прагне вирішувати його мирним шляхом», повідомляють сепаратистські ЗМІ.

На заяву сепаратистів вже відреагував голова української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук, а також уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі. Повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства», – заявив Кравчук в коментарі «Суспільному» в суботу, 16 січня.

Він нагадав, що Україна вже кілька разів зверталася до російської сторони та пропонувала в рамках ТКГ обговорити питання подачі останньою списків на обмін хоча б до Нового року, але таких списків так і не було надано.

Очільник української делегації в ТКГ також наголосив, що "Медведчук не представляє української держави, хоча він і має депутатські повноваження".

«Але депутатські повноваження не виходять за межі міжнародного права щодо обміну людей або перетинання кордону громадянами. Власне кажучи, це не є повноваження народного депутата. В цьому випадку Медведчук – приватна особа. Таким чином, ми говоримо: ми вдячні за таку ініціативу, але хочемо, щоб це все відбувалося у рамках міжнародного права. Люди громадяни - це не матеріальні цінності», – заявив Кравчук.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова також привітала рішення передати Україні незаконно утримуваних громадян, однак без будь-якого посередництва.

«Висловлюю свою готовність сприяти поверненню наших громадян, про яких йшла мова у вищезгаданій заяві, а також робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва», – заявила Денісова.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною і бойовиками, які окупували частину Донеччини і Луганщини, відбувся 16 квітня 2020 року.