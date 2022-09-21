Кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял отримав найсуворіше покарання з-поміж усіх фігурантів цієї справи

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим.

Як повідомило 21 вересня «Радіо Свобода», Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тис. рублів та обмеженням волі строком на 1,5 року. Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тис. рублів та обмеженням волі 1 рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тис. рублів та обмеженням волі 1 рік. Водночас російське державне обвинувачення просило для фігурантів цієї справи по 15 років колонії.

15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі». Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял. Його звинуватили в підриві газопроводу.

Влада України пов’язала затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся незадовго до цього.