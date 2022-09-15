Бахчисарайський районний суд тимчасово окупованого Росією Криму притягнув до адміністративної відповідальності організаторів та учасників весілля, на якому звучала українська пісня «Ой у лузі червона калина». Російський суд назвав її «бойовою піснею українських націоналістів». Про це у четвер, 15 вересня, повідомив проект «Крим Реалії».

Як повідомляв ZAXID.NET, днями низка Telegram-каналів опублікувала відео зі святкування весілля у ресторані в окупованому Бахчисарайському районі Криму. На відео гості весілля танцювали під пісню «Ой у лузі червона калина». Судячи з прапорів та символіки, весілля було кримськотатарськими.

Після оприлюднення відео глава окупаційної «влади» Криму Сєргєй Аксьонов пригрозив учасникам весілля кримінальною відповідальністю, додавши, що їх ідентифікуватимуть за відеозаписами, звільнюватимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.

15 вересня у прес-службі Бахчисарайського районного суду повідомили, що організатори та учасники весілля «демонстрували українську пісню, яка, згідно з висновком фахівця, є атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує організація українських націоналістів (ОУН), діяльність якої визнана екстремісткою і заборонена на території Росії. Шістьох учасників весілля притягнули до адміністративної відповідальності.

«Особам, притягнутим до адміністративної відповідальності, призначено різні види покарання у вигляді штрафів у розмірі 50 тисяч рублів, а також від 5 до 15 діб адміністративного арешту», – повідомили в суді.

Крім цього, за версією російського окупаційного суду, на цьому ж весіллі мала місце «дискредитація» дій російської армії в Україні.

«А саме – відтворено музичну композицію українською мовою «Червона калина», в тексті якої містяться слова: "визволяти братів-українців з московських кайдан", яка використовується організацією українських націоналістів (ОУН), діяльність якої заборонена на території РФ, тим самим містить у собі відомості про дискредитацію збройних сил РФ», – йдеться в заяві суду.

Зокрема, до адмінвідповідальності притягнули діджея Ахтема Гемеджи за статтями про «дискредитацію» російської армії та «розпалювання ненависті чи ворожнечі». Найсуворіше покарання – 15 діб арешту – отримав власник ресторану «Арпат» у Бахчисараї, де відбувалося весілля. Діджей та одна учасниця весілля отримали по 10 діб арешту, мати нареченого – 5 діб арешту, мати нареченої та дружина власника «Арпата» – 50 тисяч рублів штрафу.

Зазначимо, що пісня «Ой у лузі червона калина» написана у 1914 році за мотивами козацької пісні ХVII ст.

Нагадаємо, що у серпні російський суд у Криму оштрафував на 40 тис. рублів та заарештував на 10 діб діджея Юрія Радіонова за те, що він вмикав пісню «Дике поле» українського репера Yarmak у кафе «Краб» міста Щолкіне.

Діджей на суді «свою провину визнав частково». За його словами, відео з українською піснею він поставив на замовлення одного з відвідувачів кафе, її зміст він не знав. Пізніше російський суд оштрафував на 50 тис. рублів Дмитра Гайна, який і замовив пісню «Дике поле».