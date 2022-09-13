У Криму на двох кримськотатарських весіллях звучала українська музика

Глава окупаційної «влади» Криму Сєргєй Аксьонов пригрозив кримінальною відповідальністю учасникам весіль у Криму, на яких звучали українські пісні. Про це повідомляє проект «Крим Реалії».

Кілька днів тому у Telegram-каналах почали публікувати відео із святкування весілля у ресторані в окупованому Бахчисарайському районі Криму. На відео гості весілля танцюють під пісню «Ой у лузі червона калина».

Також пізніше з'явилось відео іншого весілля в Сімферополі, на якому звучала пісня «Стефанія» українського гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні». Судячи з прапорів та символіки, обидва весілля були кримськотатарськими.

У відповідь, в опублікованному відеозверненні, Аксьонов заявив, що учасникам та організаторам весілля загрожуватиме кримінальна відповідальність. Окрім того, за його словами, людей ідентифікуватимуть за відеозаписами, звільнюватимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси. Пісню «Ой у лузі червона калина», написану в 1914 році за мотивами козацької пісні ХVII ст., Аксьонов назвав «націоналістичною».

Нагадаємо, що у серпні російський суд у Криму оштрафував на 40 тис. рублів та заарештував на 10 діб діджея Юрія Радіонова за те, що він включив пісню «Дике поле» українського репера YARMAK у кафе «Краб» міста Щолкіне.

Діджей на суді «свою провину визнав частково». За його словами, відео з українською піснею він поставив на замовлення одного з відвідувачів кафе, її зміст він не знав. Пізніше російський суд оштрафував на 50 тис. рублів Дмитра Гайна, який і замовив пісню «Дике поле».